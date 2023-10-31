На захоплених територіях Луганщини окупанти вербують ув`язнених на війну проти України

Росіяни намагаються вербувати до армії ув'язнених з тимчасово окупованих територій Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Він зазначив, що окупанти продовжують агітаційну роботу з ув'язненими. Особлива увага приділяється тим, кого засудили за українським законодавством та хто ще відбуває покарання. Відповідні списки вже зібрано окупаційною адміністрацією.



«Їх вербують до лав армії РФ, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України», — прокоментував глава регіону.



За словами Лисогора, у разі відмови ув'язненим загрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій.



Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники проводять примусову мобілізацію серед місцевого населення, кидаючи їх на фронт насамперед.