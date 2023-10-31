На окупованій Луганщині шахтарів мобілізують, а обладнання шахт вирізають — ОВА

На окупованій частині Луганської області росіяни продовжують знищувати вугільну галузь. Частину шахт визнали нерентабельними та законсервували на невизначений строк. Тим часом обладнання ріжуть на металобрух.

Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його інформацією, шахти на окупованій Луганщині також відключають від електроживлення через несплату, а їхніх співробітників накриває чергова хвиля примусової мобілізації.



Шахти консервують, ніби на невизначений термін, а водночас вирізають на металобрухт. Цей процес вже розпочато на підприємствах «Червоний партизан», «Центросоюз» и «Харківська». Раніше росіяни їх визнали нерентабельними.



Нагадаємо, у російської армії, мабуть, спостерігається тенденція нестачі живої сили на передовій, тому у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області можна побачити вантажівки з російськими військовими, які їдуть у бік Запорізької області.