СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріної

Служба безпеки України повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріної, яка закликала українських військових здаватися в полон росіян та погрожувала сибірськими концтаборами. Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, напередодні 2023 року Чичеріна опублікувала на власному Youtube-каналі відеозвернення, де закликала українських військових здаватися в полон окупантів.

До того ж у своєму виступі Чичеріна загрожувала українським бійцям ув'язненням у російських концтаборах у Сибіру.

Далі це відео підхопили пропагандисти центральних інформресурсів Кремля, а також поширили в Telegram-каналах терористичних організацій «Л/ДНР».

Крім того, після теракту росіян у Оленівці Чечеріна приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав окупантів.

Таку агітацію вона супроводжувала гаслами, в яких виправдовувала окупацію частини України.

Мовленнєво-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Чичеріна про підозру за статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що у березні 2022 року Чечеріна незаконно прибула у тимчасово окупований Енергодар та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Тоді щодо цього та інших фактів правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.