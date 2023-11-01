Нічний обстріл РФ: сили ППО знищили 18 із 20 безпілотників та одну ракету Х-59

Сьогодні, в ніч на 1 листопада, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, завдавши удару по критичній інфраструктурі та військовим об'єктам, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Майже всі російські цілі вдалося збити. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗС України.



Зазначається, що район пуску Х-59 та частини «шахедів» — Курська область Росії, решта ударних БпЛА атакувала з південно-східного напрямку — Приморсько-Охтарський РФ.



Ударні БПЛА знищувалися маршрутами прямування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України.



«Усього збито 18 з 20 ударних дронів «Shahed-136/131». Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, ситуація навколо Авдіївки Донецької області, як і раніше, напружена. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що місто стирають із лиця землі.