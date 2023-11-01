На Одещині збиті дві керовані авіаційні ракети Х-59

Сьогодні, 01 листопада 2023 року, Одеською зенітною ракетною бригадою повітряного командування «Південь» над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59. Про це йдеться у звіті командування Повітряних сил України.



За даними командування ПС ЗСУ, випущені з російських літаків тактичної авіації ракети були направлені у бік Одеського району.



Раніше сьогодні, в ніч на 1 листопада, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, завдавши удару по об'єктах критичної інфраструктури та військовим об'єктам, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.