З окупованих територій вдалося повернути 17 дітей — Мінреінтеграції

У жовтні було повернуто 17 дітей з Херсонщини та Луганщини у рамках проєкту «Шлях додому». Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



«Серед них багатодітна сім'я із 4 дітьми з Херсонської області. Також тепер у безпеці 5 дітей із дитячого будинку сімейного типу із Луганської області. Це діти віком від 1 до 16 років», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що багатодітна родина облаштувалася в Івано-Франківську. Щодо дітей із дитячого будинку сімейного типу, вони тепер живуть у Полтаві. Допомогла їм у цьому Благодійна організація «СОС Дитячі Містечки».



Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор 30 жовтня розповів, що з окупованої Луганської області евакуювалася жінка з п'ятьма вихованцями дитячого будинку сімейного типу – росіяни забороняли їм навчатися в українській школі.