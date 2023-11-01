У Селидовому встановили модульне укриття: зможе захистити людину від вибухової хвилі

У Селидовому встановили перше модульне укриття. Фото: прес-служба

Сьогодні, 1 листопада, у місті Селідове Покровського району Донецької області встановили перше модельне наземне укриття. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Високоармована споруда класу захисту А2 може захистити від вибухової хвилі та осколкових уражень. Укриття вміщує до 50 осіб», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що такі споруди цивільного захисту встановлюються у місцях масового скупчення людей. Також наголосили, що будуть надалі встановлювати модульні бомбосховища.