У Куп`янському районі проведуть примусову евакуацію дітей

У низці населених пунктів Харківської області запровадили примусову евакуацію дітей через постійні обстріли з боку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



Так, рішення Харківської ОВП підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.



«Через складну ситуацію в Харківській області схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми сім'ями із 66 населених пунктів. Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області», — йдеться у повідомленні.



Таку евакуацію планують провести протягом 45 діб.



Нагадаємо, російські загарбники проводять фільтраційні дії на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Так, понад 400 тис. мешканців уже пройшли фільтрацію.