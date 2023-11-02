ЗСУ взяли в полон громадянина Білорусі: він пішов на фронт заради грошей

Громадяни сусідньої Білорусі беруть участь у війні проти України на боці російських окупантів. Нещодавно одного військового вдалося взяти у полон. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Нещодавно Сили оборони України взяли в полон громадянина Білорусії, який підписав контракт з армією Росії», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 33-річний Максим Запека зізнається, що пішов до армії заради грошей. Йому обіцяли, що займатиметься побутовими завданнями далеко від фронту.



«Як завжди, росіяни не тримають слова і досить швидко довірливий білорус потрапив у полон», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, у Білорусі в чергове продовжили військові навчання з Російською Федерацією, які проходять на білоруських полігонах.