Колаборант із Мелітополя будує для армії РФ «зуби дракона»

"Зуби дракона". Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який здійснює для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автодороги. Про це повідомила пресслужба СБУ.



Йдеться про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав російських окупантів та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України.



Завдяки цьому у жовтні 2022 року фігурант отримав від окупантів масштабний «підряд» на виготовлення понад тисячу протитанкових загороджень, відомих як «зуби дракона».

«Підряд» на виготовлення понад тисячу протитанкових загороджень. Фото: СБУ

Такі пірамідальні бетонні перепони загарбники встановлюють уздовж своїх ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

«Підряд» на виготовлення понад тисячу протитанкових загороджень «Зуби дракона». Фото: СБУ

Також, за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на «посаду» керівника захопленого «Мелітопольського асфальтобетонного заводу».



На потужностях свого заводу влітку 2022 року він розпочав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки територією регіону, а також у Крим та назад.

«Підряд» на виготовлення понад тисячу протитанкових загороджень «Зуби дракона». Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Наразі він ховається від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Проте СБУ знає про його місця перебування та збирається притягти до відповідальності Скоробогатька за злочини проти нашої держави.



Нагадаємо, СБУ затримала адвоката росіян, який переписував майно морпорту Херсона на баланс адміністрації Сальдо.