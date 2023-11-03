Мешканцю Костянтинівки загрожує довічне за роботу на агресора

Перед судом постане мешканець Костянтинівки Донецької області. Він передавав інформацію представникам країни-агресора про місця розташування українських військових підрозділів. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

Досудове розслідування встановило, що у травні 2023 року мешканець Костянтинівки підписався на один із проросійських телеграм-каналів. Через деякий час на зв'язок із ним вийшов представник генерального штабу ЗС РФ. Чоловік запропонував йому передавати інформацію військового характеру за грошову винагороду.

Зазначається, що обвинувачений погодився на пропозицію та почав відправляти співрозмовнику в месенджері голосові повідомлення з даними про місцезнаходження особового складу Збройних Сил України на території населеного пункту. Крім того, він поширював інформацію про пересування броньованої техніки, реактивних систем залпового вогню та артилерійських установок.

Вказані дані місцевий житель збирав під час цілеспрямованих прогулянок містом. Незважаючи на таку старанність, окупанти так і не заплатили завербованому агенту за проведену «роботу».

Після викриття злочинної діяльності чоловіка затримали правоохоронці. За клопотанням прокуратури суд узяв його під варту без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування поведе ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання – довічний ув'язнення з конфіскацією майна.