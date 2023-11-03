Жителю Константиновки грозит пожизненное за работу на агрессора

Перед судом предстанет житель Константиновки Донецкой области. Он передавал информацию представителям страны-агрессора о местах расположения украинских воинских подразделений. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура.

Досудебное расследование установило, что в мае 2023 года житель Константиновки подписался на один из пророссийских телеграм-каналов. Спустя некоторое время на связь с ним вышел представитель генерального штаба ВС РФ. Мужчина предложил ему передавать информацию военного характера за денежное вознаграждение.

Отмечается, что обвиняемый согласился на предложение и начал отправлять собеседнику в мессенджере голосовые сообщения с данными о местоположениях личного состава Вооруженных Сил Украины на территории населенного пункта. Кроме того, он распространял информацию о передвижениях бронированной техники, реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок.

Указанные данные местный житель собирал во время целенаправленных прогулок по городу. Несмотря на такое усердие оккупанты так и не заплатили завербованному агенту за проведенную «работу».

После разоблачения преступной деятельности мужчину задержали правоохранители. По ходатайству прокуратуры суд взял его под стражу без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование пооводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.