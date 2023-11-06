Армія РФ випустила по Україні дрони та ракети: сили ППО збили 16 цілей

Відучора 5 листопада, з 20:00, до опівночі 6-го, російські окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вдалося збити 15 «шахедів» та одну ракету.



«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та одну керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, росіяни випустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 і Х59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.



Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» із території окупованого Криму.



Крім того, з району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БПЛА «Shahed-136/131».



Нагадаємо, окупований Докучаєвськ Донецької області вдень 5 листопада потрапив під обстріл.