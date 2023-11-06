Міська лікарня у Кураховому отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги

Лікарні у Кураховому передали сучасний реанімобіль. Фото: Донецька ОВА

Сучасний реанімобіль, оснащений медичним обладнанням та аптечкою для військовослужбовців, отримала міська лікарня у Кураховому. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що автомобіль передали лікарні за сприяння директора Національного інституту раку Олени Єфименко, Центру медичних інновацій «Технопарк Україна» та Благодійної організації «BeForUkraine», а також за участі організації «Благодійний фонд Милосердя та Здоров'я», підприємців та волонтерів.

Заступник голови Донецької ОВА Вадим Філашкін підкреслив, що цей автомобіль призначений для транспортування тяжкохворих та надання екстреної медичної допомоги як для військовослужбовців, так і для цивільного населення.