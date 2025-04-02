Оренда великих земельних ділянок та мільйони гривень «під подушкою». Що декларує мер Краматорська Олександр Гончаренко

Мер Краматорська Олександр Гончаренко. Фото: Краматорська міськрада

Мер Краматорська Олександр Гончаренко подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що краматорський міський голова задекларував за минулий рік.



Нерухомість



У Краматорську Олександр Гончаренко має зареєстроване місце проживання – квартиру загальною площею 140 квадратних метрів. Нерухомістю володіє громадянка України.



У селищі Ясногірка під Краматорськом Гончаренко орендує сім земельних ділянок загальною площею від 103 647 до 510 677 квадратних метрів.



Корпоративні права



Мер Краматорська передав в управління 100% корпоративних прав у фермерському господарстві «Ясногорівське». За даними системи YouControl, основний вид діяльності компанії – вирощування зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур.



Доходи



Олександр Гончаренко за 2024 рік на посаді начальника Краматорської міської військової адміністрації заробив 1 313 942 гривні.



Банківські рахунки



Гончаренко на рахунках у двох українських банках зберігає 78 480 гривень та 4893 євро.



Також краматорський міський голова декларує внески у недержавний пенсійний фонд у розмірі 201 230 гривень.



Готівка



Олександр Гончаренко у готівковому вигляді зберігає 4 280 000 гривень.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларував за 2024 рік мер Слов'янська Вадим Лях.