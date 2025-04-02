За добу окупанти вбили одну мешканку Покровська, ще одна — постраждала, її госпіталізували із пораненнями до лікарні

Окупаційні війська минулої доби, 1 квітня, кілька разів обстріляли Покровськ Донецької області. Відомо про одну загиблу, також одна мешканка постраждала, її госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 12:30 відбувся обстріл приватного сектору центральної частини м. Покровськ. Внаслідок ворожої атаки жінка, анкетні дані якої встановлюються, отримала поранення, не сумісне із життям», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що близько 15:00 під ударом опинилася західна частина міста. Внаслідок обстрілу постраждала місцева мешканка 1951 року народження, пошкоджено приватний будинок.



Як зазначається, постраждалу з проникаючими осколковим пораненням черевної стінки відправили до хірургічного відділення Добропільської ЦРЛ.



Крім того, росіяни о 09:00 атакували центр Покровська, а о 22:51 під удар потрапило місто Родінське. Внаслідок влучення виникла пожежа на 3-му поверсі адміністративно-побутового комбінату ДП «Вугільна компанія» «Краснолиманська».



Раніше ми писали, що за 1 квітня росіяни вбили двох мешканців Донецької області.