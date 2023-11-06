Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Якісні дитячі підгузки: як підібрати оптимальний розмір та марку (на правах реклами)

06 листопада 2023, 18:47

Якісні дитячі підгузки: як підібрати оптимальний розмір та марку (на правах реклами)

Якісні дитячі підгузки: як підібрати оптимальний розмір та марку

Дитячі підгузки — незамінний предмет гігієни, що значно спрощує догляд за малюком. Дитина має почуватися впевнено і комфортно під час сну, прогулянки, подорожі чи купання в басейні. Серед безлічі пропозицій краще віддавати перевагу одноразовим памперсам, що швидко поглинають зайву рідину і перешкоджають протіканням.

На що звернути увагу, обираючи підгузки

Головні критерії — сухість і свобода руху. Саме тому важливо знати, як правильно підібрати розмір підгузка. Виробники рекомендують орієнтуватися не на вік, а на вагу малюка — таким чином вибір буде точнішим, адже кожне немовля розвивається у своєму темпі.

Ще один важливий нюанс — матеріал, з якого виготовлений підгузок. Краще віддавати перевагу виробам, що легко пропускають повітря і не натирають ніжну шкіру немовляти. Більшість сучасних моделей містять спеціальний абсорбент, що перетворює рідкі виділення на гель і усуває неприємні запахи. Пам'ятайте, що якісні засоби гігієни не повинні мати надто різкого аромату — велика кількість хімічних віддушок може негативно вплинути на здоров'я дитини.

Розмір пакування — індивідуальний фактор. Фахівці радять купувати підгузки в невеликих пачках або поштучно, якщо ви перебуваєте «в режимі пошуку» і ще не визначилися з моделлю. Коли ідеальний варіант буде знайдено, вигідніше замовляти великі пакування.

Відповідність ціни та якості: як знайти «свою» марку

Сьогодні дитячі підгузки виробляються в усьому світі, тому заплутатися в різноманітності брендів досить легко. Однак незмінними лідерами в українських рейтингах залишаються підгузки Huggies, що мають безліч переваг. Продукція бренду виробляється з використанням інноваційних технологій: наприклад, тисячі мікроотворів у виробах серії Elite Soft допомагають шкірі малюка «дихати» та запобігають виникненню попрілостей.

Більшість памперсів цього бренду гарантують сухість протягом 12 годин. Шкіра дитини не контактує з виділеннями, що забезпечує захист від подразнень. Серед інших плюсів продукції:

  • Прозорий та безпечний склад — усі компоненти вказані на пакуванні. Вироби «Хагіс» не містять хімічних лосьйонів і ароматизаторів, тому алергічні реакції виникають дуже рідко.
  • Відмінно опрацьована анатомічна форма. Еластичні гумки щільно прилягають до ніжок, живота і спини малюка. Після носіння на шкірі не залишаються сліди, а манжети не тиснуть і дозволяють дитині активно рухатися протягом дня.
  • Привабливий дизайн. Більшість моделей виконані в нейтральних пастельних тонах, а на передній частині зображені герої популярних мультфільмів, що привертають увагу старших дітей.
  • Широкий вибір лінійок: Elite Soft, Ultra Comfort, Classic, DryNites, Little Swimmers тощо. Залежно від потреб малюка ви можете підібрати стандартні моделі для сну або прогулянок, підгузки-трусики для активних ігор, засоби гігієни для купання, а також спеціальні вироби для дітей, що страждають на нічне нетримання сечі.

Придбати потрібні товари можна в інтернет-магазині Pampik. Це відомий в Україні маркетплейс, що заслужив довіру тисяч користувачів завдяки великому асортименту, зручному каталогу з можливістю сортування продукції за категоріями та ціною, регулярним акціям і знижкам.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:12
Гуркіт вибуху у Бердянську було чути у всіх районах міста
19:37
ЗСУ відбили атаки росіян біля Авдіївки — Генштаб
16:10
Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ
15:35
В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»
15:01
Російські загарбники вивезли тварин із заповідника «Асканія-Нова»
13:23
Для відновлення окупованого Маріуполя знадобиться 20 років — мер міста
11:10
У порту окупованого Маріуполя черговий балкер окупантів став на завантаження вугіллям
00:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 листопада
20:45
У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
16:52
В Макіївське море через ставки течуть стічні води — фото наслідків
16:10
Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви
21:43
ЗСУ підтвердили удар по суднобудівному заводу в Керчі
18:35
У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 листопада
18:59
Відсутність логістики та безробіття: на окупованих територіях зростає рівень бідності
17:41
У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності, причина – відсутність якісної медицини
17:00
Активісти передали привіт Ілону Маску з окупованих міст
15:41
У місці розташування окупантів у Волновасі стався вибух
14:23
Британська розвідка дала оцінку воєнній ситуації в Україні
11:37
Донецьку область протягом доби обстрілювали з «Градів» та артилерії — ОВА
усі новини
22:40
У ЗМІ припустили, хто передав пакет із вибухівкою помічникові Валерія Залужного
21:40
Загинув помічник Залужного внаслідок вибуху. Граната знаходилась у подарунковому пакеті
20:12
Гуркіт вибуху у Бердянську було чути у всіх районах міста
19:37
ЗСУ відбили атаки росіян біля Авдіївки — Генштаб
18:55
Командир 128-ї бригади запізнився на захід, по якому вдарила РФ — ЗМІ
18:47
Якісні дитячі підгузки: як підібрати оптимальний розмір та марку (на правах реклами)
18:05
За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби судитимуть воєнкома з Краматорського району – ДБР
17:29
Міська лікарня у Кураховому отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги
17:00
Українські спецназівці знищують найманців ПВК «Вагнер» у Судані
16:50
Воронезьку область РФ атакували дрони: деталі
16:36
Повідомлено про підозру народному депутату, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині
16:34
Дубінського посадили під цілодобовий домашній арешт
16:10
Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ
15:57
Армія РФ вдарила артилерією по Сумщині: загинула жінка
15:39
Справа Майдану: за розстріли активістів судитимуть п'ятьох співробітників «чорної роти Беркута»
15:35
В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»
15:24
Набрав чинності закон про заборону в Україні феєрверків та петард
15:12
Уряд Канади передав українським саперам шість роботів для дистанційного розмінування
15:01
Російські загарбники вивезли тварин із заповідника «Асканія-Нова»
14:41
Окупанти атакували Херсонщину: постраждали троє людей
усі новини
ВІДЕО
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46
Волонтери привезли гарячі обіди до Часів Яра. Фото: Новини Донбасу Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►
01 листопада, 16:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама