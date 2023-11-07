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Війська РФ підвозять спецтехніку для ремонту в Євпаторії — АТЕШ

07 листопада 2023, 11:40

Війська РФ підвозять спецтехніку для ремонту в Євпаторії — АТЕШ

Окупанти перекидають спецтехніку для ремонту бойових знарядь у Євпаторії. Фото: АТЕШ Окупанти перекидають спецтехніку для ремонту бойових знарядь у Євпаторії. Фото: АТЕШ

Російські окупанти перекинули ешелон спецтехніки через залізничну станцію «Товарна» в Євпаторії (тимчасово окупований Крим). Про це повідомили у Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

«Серед цікавого — РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку ЗС РФ. Тому все частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося.

«Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться тільки купу металу», — резюмували в «АТЕШ».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі фіксується переміщення військової техніки росіян у бік Запорізької області.

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