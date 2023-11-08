Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»

Михайло Філіпоненко

У тимчасово окупованому Луганську загинув колишній начальник управління «Народної міліції ЛНР» та «депутат» так званої народної ради Михайло Філіпоненко. Про це повідомила інформаційна агенція «ЛНР».



За словами сина колишнього командира незаконних збройних формувань Івана Філіпоненка, вибуховий пристрій спрацював в автомобілі батька Михайла Філіпоненка, внаслідок якого він отримав поранення несумісні із життям.



Раніше стало відомо, що до 12 років ув'язнення за колабораціонізм засуджено мешканця Сватівського району Луганської області.