ВР продовжила военний стан та мобілізацію в Україні: деталі

Сьогодні, 8 листопада, депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.



«Парламент підтримав закони (№№10211 та 10212) про укази про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію», — написав він.



Зазначається, що 329 та 322 парламентарії відповідно підтримали внесені президентом законопроєкти.



Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжили на 90 днів, з 16 листопада до 14 лютого 2024-го.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав на необхідність нарощування мобілізаційних резервів.