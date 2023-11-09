У Старобільському районі окупанти перевіряють місцеве населення на наявність паспорта РФ – Лисогор

На окупованих територіях Луганської області росіяни активно готуються до президентських виборів, які мають відбутися наступного року. Так, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих жителів із метою перевірки наявності російського паспорта. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«На Старобільщині окупанти проводять рейди будинками, перевіряючи наявність паспорта Росії. У разі його відсутності посилено агітують подати необхідні документи, мотивуючи відправити «на підвал», — повідомив він.



Також, за його словами, у регіоні розпочали підготовку до виборів президента сусідньої країни.



Лисогор додав, що до Рубіжного зараз складно приїхати.



«Введені кілька місяців тому пропуски на в'їзд/виїзд мали впорядкувати цю процедуру, проте місцева окупаційна влада, як завжди, все ускладнила, фактично ізолювавши місто. Нові перепустки там не виписують, дію попередніх не продовжують», — резюмував він.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області так звана поліція «ЛНР» перевіряє телефони школярів без присутності батьків на «заборонений контент».