Іспанія готує український зенітний розрахунок ЗРК Hawk

Навчання українського розрахунку ЗРК Hawk. Фото: Міноборони Іспанії

Новий контингент українських військових розпочав навчання зенітної системи HAWK в рамках Європейської місії військової допомоги Україні, яка пройде в Іспанії, де 74 зенітно-артилерійський полк проведе новий курс навчання українських військовослужбовців, про що повідомило міноборони Іспанії.



Система HAWK покращить можливості протиповітряної оборони перед серйозною загрозою, що походить від літаків, ракет, і особливо, БПЛА.



Комплексне навчання здійснюється у Севільї. Іспанія була першою країною, яка передала зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk минулого року. На сьогодні вона зобов'язалася передати 12 пускових установок (два комплекси).

Навчання українського розрахунку ЗРК Hawk. Фото: Міноборони Іспанії

Раніше Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування і будуть добрим посиленням ППО напередодні зими.