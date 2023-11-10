Ударом по базі окупантів у Скадовську ліквідовано високопоставлених офіцерів

Місце «прильоту» у Скадовську. Фото: Astra

Учорашній удар у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області припав на розташування військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. Внаслідок цього загинули високопоставлені офіцери-інтервенти. Про це повідомила Astra.

Як підтверджують російські ЗМІ, 9 листопада у Скадовську був «приліт» двоповерховою будівлею на вулиці Портовій, 59. Саме там було місце дислокації російських військових слідчих.

В результаті атаки будівля, в якій знаходилися високопоставлені офіцери СК РФ, була повністю знищена.

Внаслідок цього удару, за даними журналістів, загинули 10 окупантів, і ще 11 отримали поранення.

Нагадаємо, вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Спочатку повідомлялося, що їхнім епіцентром стало місце розташування окупантів на базі «Лотос». Пізніше стало відомо, що в результаті удару вбито 5 і поранено щонайменше 15 російських військових. Щоправда, приліт припав не на базу «Лотос», а на інше місце скупчення окупантів.