У центрі Маріуполя підірвали автомобіль місцевого «поліцейського»

У Маріуполі вибухнув автомобіль «поліцейського». Фото: Петро Андрющенко/Telegram

У тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 листопада, вибухнув автомобіль місцевого «поліцейського». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автомобіль одного з поліцейських окупаційного корпусу», — розповів він.

Андрющенко зазначив, що ще вранці «Маріупольський опір» повідомило, що «вже передало подарунок» так званим «поліцейським» на святкування Дня поліції в РФ.

«Чи останній сюрприз на сьогодні — побачимо. Нарешті хороші новини з міста», — констатував радник мера.

Нагадаємо, 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську українська розвідка та партизани ліквідували колишнього начальника управління «Народної міліції ЛНР» — Філіпоненка Михайла Юрійовича.