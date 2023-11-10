Армія РФ вдарила по селищу на Херсонщині: є жертви

Російські окупанти вкотре обстріляли селище Кіндійка на Херсонщині сьогодні вранці, 10 листопада. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей», — написав він.



Глава регіону наголосив, що від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік.



Також, за його словами, 63-річний місцевий житель отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, 9 листопада після 17:00 російська армія вдарила по Янтарній Білозерській громаді.