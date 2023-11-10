Армія РФ втратила 10 тисяч військових в штурмах Авдіївки — Залужний

Близько десяти тисяч людей втратили окупанти за місяць, штурмуючи Авдіївку.



Про це 10 листопада повідомив Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.



Він також додав, що за цей час Сили оборони знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.



Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 листопада, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили конкретні кроки щодо деокупації територій України, ситуацію на фронті та захист Херсона.