Армія РФ наступає біля Бахмута та Авдіївки, а також на Куп’янському напрямку — ISW

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, біля Бахмута і Авдіївки, на захід від та на південний захід від Донецька, у прикордонному районі Донецької та Запорізької області, а також на заході Запорізької області.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни.



У звіті інституту йдеться, що 11 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних заявлених або підтверджених просувань. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно атакували на Куп'янському напрямку на північний схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська), а також біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська) і Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і на лиманському напрямку біля Надії (15 км на південний захід від Сватового), Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового), Невського (18 км на північний захід від Кремінної) і Серебрянського лісництва. Офіційний представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що головна мета Росії на Куп'янсько-Лиманському напрямку - захоплення міста Куп'янськ.



Аналітики повідомляють, що 11 листопада російські війська продовжили наступ поблизу Бахмута, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили напад російських військ у Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Командир української роти, що воює в районі Бахмута, заявив, що російські війська безуспішно намагаються відбити позиції біля залізниці біля Кліщіївки, а російські джерела стверджують, що російські війська прагнуть захопити домінуючі тактичні висоти біля Кліщіївки.



Так само Інститут інформує, що російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ неподалік Авдіївки та активізували наступальні операції в період із 10 до 11 листопада, що, ймовірно, закріпить їхні нещодавні успіхи в цьому районі. На кадрах із геолокацією, опублікованих 7 і 10 листопада, видно, що війська РФ просунулися в східну частину Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), перетнули залізничну лінію на південний схід від Степового і увійшли в лісову смугу на північ від Степового. Російські джерела стверджували, що російські війська консолідували позиції на східній околиці Степового і просунулися на південь від Авдіївки біля ресторану "Царська Охота". Український генеральний штаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки російських військ на схід від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на північний захід від Авдіївки); і на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки).



Нагадаємо, Армія РФ 10 листопада вела наступальні дії у районі Авдіївки.