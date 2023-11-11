Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW

Армія РФ 10 листопада вела наступальні дії у районі Авдіївки. У той же час, російські військові блогери стверджували, що російські війська нібито увійшли в околиці Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і продовжують бої в цьому районі. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за даними пов'язаного з Кремлем військового блогера, російські сили також начебто зайняли позиції на залізничній колії, дозволивши досягти тактичних успіхів у Степового. За його словами, війська РФ намагаються створити казан навколо Авдіївки і таким чином позбавити українські сили можливості утримувати позиції в тилових районах на авдіївському напрямку.

Як повідомляє ISW, українські сили здійснили обмежені наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області 10 листопада. Російський військовий блогер стверджував, що ЗСУ атакували поблизу Заплави (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від р. Дніпро), Підстепового (18 км на схід від м. Херсона та 4 км від Дніпра та Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від р. Дніпро), за його даними, українські сили частково закріпилися на південь від Кринок 9 листопада, але згодом нібито відступили з -за російських обстрілів.

Також наголошується, що прогалини у російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно-тактичною авіацією на фронті біля Кринок.

Як пише ISW, опубліковані 10 листопада геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Кринок.

Крім того, 10 листопада російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна і нещодавно досягли незначного підтвердженого прогресу. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 9 листопада, показують, що росіяни трохи просунулися на південний захід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська).

Водночас 10 листопада українські війська продовжили наступальні дії на південному фланзі Бахмута та підтвердили незначний поступ.