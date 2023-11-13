Під час обстрілу Донецької області троє мешканців отримали поранення

Минулої доби, 12 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого троє мешканців Авдіївки було поранено. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Загальна кількість жертв у Донецькій області на сьогоднішній день без урахування Маріуполя та Волновахи становить 1769 убитих та 4297 поранених.



Раніше від російських обстрілів 11 листопада загинули двоє жителів Торецька й одна людина в Міньківці.