У районі Авдіївки військові РФ продовжують наступальні дії — ISW

Російські війська продовжили наступальні операції біля Авдіївки та просунулися 8 листопада. Про це повідомляє у своєму огляді Інститут вивчення війни (ISW).

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ у районі Керамік (14 км на північний захід від Авдіївки), Степове (3 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївка, Тоненьке (7 км на північний захід від Авдіївки) ) та Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджують, що російські війська біля Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) чинять тиск на українські сили у напрямку Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), повідомляють аналітики Інституту.

Російські джерела продовжують стверджувати, що війська РФ просунулися поблизу залізничної лінії біля Степового, але українські джерела заявили, що російські війська зазнали великих втрат при цьому наступі. Офіційний представник групи військ «Таврія» ЗСУ України полковник Олександр Штупун заявив 7 листопада, що російські війська в районі Авдіївки за минулу добу втратили 585 людей під час атак легкої піхоти без підтримки бронетехніки.

Українські офіційні особи зазначили, що російські війська продовжують брати участь у наступі в Авдіївці, незважаючи на великі втрати та негоду. Представник української армії Антон Коцукон заявив, що російські сили зосередили на Авдіївському напрямку 40 тисяч «резервів», хоча неясно, скільки з них задіяно у наступальних операціях.

Голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська, ймовірно, готові провести третю хвилю наступу на Авдіївку, але погода не заважає використанню російської техніки, повідомляють в ISW.