Норвегія передасть 84 мільйони євро на гуманітарну допомогу Україні

Норвегія передасть один мільярд крон (84 мільйони євро) організаціям, які надають гуманітарну допомогу. Зокрема, Червоний Хрест, Рада у справах біженців, Save the Children, NORCAP, Church Aid, People's Aid та інші. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Норвегії.



«Українців зараз чекає нова, холодна зима війни. Майже 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Жорстока агресивна війна Росії проти українського народу продовжується на повну силу», — заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.



Зазначається, що допомога буде спрямована на забезпечення безпеки тих, хто втратить свої будинки, житло, їжу, воду та санітарні умови. Гроші також підуть на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку, а також захист цивільного населення. Норвегія також активізує зусилля з розмінування мін та вибухових речовин.



«Наші норвезькі гуманітарні партнери роблять неоціненну роботу. Співпраця з українськими партнерами також робить Україну стійкішою і запобігає подальшому погіршенню гуманітарної ситуації», — додав міністр.



Нагадаємо, Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Домовленість пройшла на експертному рівні.