США придбали для України 60 зенітних установок Gepard

Сполучені Штати викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України. Про це повідомляє видання «Мілітарний» із посиланням на De Telegraaf.



Ці системи ППО передадуть Збройним Силам України у рамках американської військової допомоги. Уряд США заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів.



Кошти виділені в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» (USAI). Департамент оборони США уклав контракт із компанією Global Military Products наприкінці травня 2023 року.



Нагадаємо, Німеччина передала Україні щойно вироблені на побудованій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Пізніше повітряні сили України продемонстрували роботу зенітних установок.