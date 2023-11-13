Дві броньовані швидкі передали на передову — Федоров

На фронт передали автомобілі. Фото: Михайло Федоров

Для евакуації поранених передали ще дві машини «швидкої», придбані коштом із платформи United24. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Автомобілі допомагають медикам евакуювати поранених з лінії фронту та рятувати сотні життів. Кожен автомобіль броньований та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від куль, артилерійських уламків, боєприпасів кінетичної дії», — зазначив він.





Також, за словами Федорова, ці автомобілі можуть їхати навіть спущеним колесом зі швидкістю від 50 до 150 км.





Усього внески донорів United24 закупили у Канади 13 броньованих авто, 6 з них — уже в Україні.



Нагадаємо, в Україні стартували випробування автономного дрону ST1 для пошуку мін. Тестування апарату відбувається у рамках діяльності оборонного кластера Brave1.