У Покровському районі перевірили стан укриттів та пунктів незламності

У Покровському районі функціонують 88 пунктів незламності. Фото: Донецька ОВА

Заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін відвідав Покровську, Мирноградську, Добропільську та Новогродівську громади, де перевірив роботу і простих укриттів, і пунктів незламності. Про це сьогодні повідомила Донецька ОВА.

«З наближенням зими ми маємо бути впевнені, що на всій території області є достатня кількість укриттів, а пункти незламності оснащені всім необхідним для комфортного перебування. Немає сумнівів, що росіяни намагатимуться знову бити по нашій критичній інфраструктурі, тому ми маємо бути готовими до цих викликів», — зазначив Вадим Філашкін.

Зазначається, що загалом у Покровському районі функціонують 88 пунктів незламності.

Крім того, заступник керівника ОВА відвідав у Покровську шелтер для евакуйованих із зони бойових дій, де вони перебувають тимчасово. З міста регулярно вирушає єдиний евакуаційний потяг із Донбасу. Сюди централізовано підвозять людей, які вирішили поїхати до безпечніших регіонів України, тут вони отримують першу допомогу.

«З перших днів повномасштабної війни Покровськ перетворився на ключовий транспортний, евакуаційний, гуманітарний хаб області. Приємно бачити, що зараз, коли минуло майже два роки роботи у такому режимі, місто не просто тримається, а продовжує покращувати умови для переселенців», — наголосив. Вадим Філашкін.

Нагадаємо, триває евакуація громадянських жителів Донбасу до безпечніших регіонів країни. Цей щоденний процес координує обласна адміністрація. До процесу евакуації залучені рятувальники та поліція, волонтери та представники місцевих органів влади.