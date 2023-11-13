Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Покровському районі перевірили стан укриттів та пунктів незламності

13 листопада 2023, 17:38

У Покровському районі перевірили стан укриттів та пунктів незламності

У Покровському районі функціонують 88 пунктів незламності. Фото: Донецька ОВА У Покровському районі функціонують 88 пунктів незламності. Фото: Донецька ОВА

Заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін відвідав Покровську, Мирноградську, Добропільську та Новогродівську громади, де перевірив роботу і простих укриттів, і пунктів незламності. Про це сьогодні повідомила Донецька ОВА.

«З наближенням зими ми маємо бути впевнені, що на всій території області є достатня кількість укриттів, а пункти незламності оснащені всім необхідним для комфортного перебування. Немає сумнівів, що росіяни намагатимуться знову бити по нашій критичній інфраструктурі, тому ми маємо бути готовими до цих викликів», — зазначив Вадим Філашкін.

Зазначається, що загалом у Покровському районі функціонують 88 пунктів незламності.

Крім того, заступник керівника ОВА відвідав у Покровську шелтер для евакуйованих із зони бойових дій, де вони перебувають тимчасово. З міста регулярно вирушає єдиний евакуаційний потяг із Донбасу. Сюди централізовано підвозять людей, які вирішили поїхати до безпечніших регіонів України, тут вони отримують першу допомогу.

«З перших днів повномасштабної війни Покровськ перетворився на ключовий транспортний, евакуаційний, гуманітарний хаб області. Приємно бачити, що зараз, коли минуло майже два роки роботи у такому режимі, місто не просто тримається, а продовжує покращувати умови для переселенців», — наголосив. Вадим Філашкін.

Нагадаємо, триває евакуація громадянських жителів Донбасу до безпечніших регіонів країни. Цей щоденний процес координує обласна адміністрація. До процесу евакуації залучені рятувальники та поліція, волонтери та представники місцевих органів влади.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область Пункти незламності

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:59
В окупованому Сватовому військові РФ застрелили свого підполковника — ЗМІ
16:59
На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС
16:36
Окупанти вбили двох людей у Торецьку: прокуратура розпочала розслідування
15:15
На фронті в армії РФ стає дедалі більше алкоголіків та наркоманів — Британська розвідка
13:37
«ДНР»: в окупованому Донецьку травмувався чоловік через обстріл
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада
15:25
«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити
14:51
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР
13:42
Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу
12:41
Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС
11:17
На ТОТ Луганщини окупанти встановлюють стаціонарні телефони, але люди не знають номерів — ОВА
16:32
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11:48
За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область, є поранений — Нацполіція
08:25
Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW
00:02
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада
20:59
Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків
20:38
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР
12:35
У центрі Маріуполя підірвали автомобіль місцевого «поліцейського»
10:50
Через російські обстріли за добу на Донеччині поранено двох людей
08:24
Окупанти знизять зарплати колаборантам — ЦНС
усі новини
19:43
Двоє загиблих, десятеро поранених: російська армія обстріляла центр Херсона
19:24
Маріупольський драматичний театр зобразили на італійських марках
19:14
Міноборони запустило проект з пошуку вакансій у ЗСУ
18:59
В окупованому Сватовому військові РФ застрелили свого підполковника — ЗМІ
18:29
Українська ППО знищила у понеділок п'ять російських безпілотників
18:22
Довгожителька зі Слов'янська відзначила сторічний ювілей
17:57
Угорщина не відмовиться від блокування траншу військової допомоги від Євросоюзу Україні — Петер Сійярто
17:38
У Покровському районі перевірили стан укриттів та пунктів незламності
17:23
20-річний краматорчанин корегував вогонь окупантів в районі власного міста — його засудили на 8 років
16:59
На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС
16:57
На Донеччині рятувальники витягли собаку з ями
16:45
СБУ затримала «Буратіно»: нардеп звинувачується в держзраді
16:36
Окупанти вбили двох людей у Торецьку: прокуратура розпочала розслідування
16:23
Внаслідок удару по Бериславу є постраждалі, їм надають медичну допомогу
16:12
Велика Британія передала новий пакет допомоги ЗСУ: що до нього увійшло
15:55
Дві броньовані швидкі передали на передову — Федоров
15:49
Колишнього нардепа Іллю Ківу заочно засудили до 14 років ув'язнення
15:48
Президент України привітав Мустафу Джемілєва з 80-річчям
15:35
США придбали для України 60 зенітних установок Gepard
15:15
Російська армія обстріляла лікарню у Херсоні
усі новини
ВІДЕО
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ► Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11 листопада, 16:32
Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ► Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►
09 листопада, 23:12
Фото: Новини Донбасу Стояла на балконі, просила перехожих принести води: як живуть маломобільні пенсіонери Лимана
09 листопада, 21:22
Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
08 листопада, 17:30
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама