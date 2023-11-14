ЄС не передасть Україні обіцяні один мільйон боєприпасів до березня

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз не зможе виконати свій план щодо постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва та бюрократичні перепони. Про це повідомляє видання «Європейська правда».



Міністра попросили прокоментувати публікацію Bloomberg, згідно з якою ЄС проінформував країни-члени, що зобов'язання надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року навряд чи буде виконано.



«На жаль, агентство Bloomberg каже правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато й голосно б'ємо у дзвони», – відповів Кулеба.



Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а «жалюгідний стан оборонної промисловості», а також «дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії».



Нагадаємо, що Росія вже отримала з Північної Кореї понад мільйон артилерійських снарядів.