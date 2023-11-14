Багаторічний «мер» окупованого Луганська втік до Росії

Маноліс Пілавов. Фото з відкритих джерел

Маноліс Пілавов, який з 2014 року був головою окупаційної адміністрації Луганська, залишив місто і поїхав до Росії.



Про це «Новинам Донбасу» повідомило джерело у Службі безпеки України.



«За нашими даними, він поїхав до РФ», — сказало джерело в СБУ.



Співрозмовник «НД» вважає, що найближчим часом Пілавов до Луганська не повернеться.



Раніше телеграм-канал «Східний», який веде український військовослужбовець з Луганської області, посилаючись на своїх інформаторів з-поміж стаханівських силовиків, повідомляв , що співробітники ФСБ затримали «прокурора» Стаханова Михайла Пілавова — сина Маноліса Пілавова. За наявною інформацією, прокурори під час перевірок у місцевого бізнесмена вимагали у нього хабар у 100 тисяч рублів.



Минулого тижня із сайту окупаційної адміністрації Луганська була видалена біографія Маноліса Пілавова. Виконуючим обов'язками «мера» 9 листопада було призначено Яну Пащенко.



Маноліс Пілавов працював в органах місцевого самоврядування Луганська з 1998 року. Починаючи з 2014 року, перейшов на бік окупантів з усією родиною. За інформацією правозахисника Павла Лисянського, після зміни голів окупаційних адміністрацій «ЛНР» Плотницького на Пасічника у 2016 році у Пілавова почався конфлікт з Пасічником.



Сім'я Пілавових сильно інтегрована в різні структури окупаційної влади (брат — депутат окупаційної ради від «Єдиної Росії», син – працівник окупаційного відділення генпрокуратури тощо), зазначає Лісянський. Завдяки зв'язкам та впливу Маноліс Пілавов тоді зберіг свою посаду.



2021 року крісло Пілавова знову захиталося, але тоді його підтримав окупаційний міністр МВС «ЛНР» Ігор Корнет. Однак після замаху 2023 року місце Корнета посів Олександр Камф. Також, за інформацією Лисянського, друга Маноліса, «генерального прокурора «ЛНР» Сергія Горенка було вбито внаслідок вибуху в 2022 році.



У 2023 році конфлікт між Пасічником і Пілавовим знову загострився, хоча наприкінці серпня 2023 року Путін нагородив Пілавова орденом «за заслуги» другого ступеня, силові органи окупанта проводили перевірки господарської діяльності «мера».



Джерела Лисянського також повідомляють, що наразі тривають торги за призначення головами великих міст окупованої території. Можливо, що на місце Пілавова надішлють громадянина РФ.



Нагадаємо, в окупованому Рубіжному обвалився під'їзд в одному з будинків.