У РФ заявили про обстріл селища у Брянській області: двоє військових отримали поранення

Минулого понеділка, 13 листопада, російські військовослужбовці отримали поранення внаслідок обстрілу. Про це повідомляє російське видання ASRTA.



Зазначається, що селище Нове Брянської області знаходиться недалеко від Сумської області.



У виданні додали, що двох військових травмовано.



«Обстріл стався 13 листопада в районі селища Нове Суземського району. Поранено двох військовослужбовців МО РФ», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 15 листопада над Смоленською областю РФ російська ППО ліквідувала безпілотник.