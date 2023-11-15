В РФ заявили об обстреле поселка в Брянской области: двое военных получили ранения

В минувший понедельник, 13 ноября, российские военнослужащие получили ранения в результате обстрела. Об этом передает российское издание ASRTA.



Отмечается, что поселок Новенькое Брянской области находится недалеко от Сумской области.



В издании добавили, что двое военные травмированы.



«Обстрел произошел 13 ноября в районе поселка Новенькое Суземского района. Ранены 2 военнослужащих МО РФ», — говорится в сообщении.



Напомним, 15 ноября над Смоленской областью РФ российская ПВО ликвидировала беспилотник.