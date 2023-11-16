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Окупанти вдарили по Білозерці: одна людина загинула, є постраждалі

16 листопада 2023, 16:44

Окупанти вдарили по Білозерці: одна людина загинула, є постраждалі

Окупанти вдарили по Білозерці. Фото: Олександр Прокудін Окупанти вдарили по Білозерці. Фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області сьогодні ввечері, 16 листопада. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія масовано ударила по Білозерці», — написав він.

За інформацією Прокудіна, одна людина загинула, її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку.

Крім того, четверо людей отримали поранення. Це три жінки, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік.

Глава регіону додав, що пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин, знищено та об'єкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка та навколишні села знеструмлені.

Нагадаємо, 16 листопада російська армія завдала чергового удару по Корабельному району Херсона, є загибла і поранена.

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