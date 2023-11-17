ЗСУ відбили штурм окупантів на Сватівському напрямі: є втрати серед росіян

Російські окупанти планували штурмувати позиції українських військовослужбовців на Сватівському напрямі, що на Луганщині. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Зазначається, що знищено 10 загарбників, «ще 20 відповзали «трьохсотими».



«Прикордонники бригади Гвардії Настання «Сталевого кордону» відобразили ворожий штурм на Сватівському напрямку», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, російські війська, ймовірно, намагаються повернути собі ініціативу на театрі воєнних дій (ТВД) в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході країни. Однак залишається незрозумілим, чи зможуть їхні військові підрозділи повністю повернути собі ініціативу, оскільки ЗСУ продовжують чинити тиск на критичні ділянки фронту.