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ВСУ отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении: есть потери среди россиян

17 ноября 2023, 14:35

ВСУ отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении: есть потери среди россиян

Российские оккупанты планировали штурмовать позиции украинские военнослужащих на Сватовском направлении, что в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что уничтожены 10 захватчиков, «еще 20 отползали «трехсотыми».

«Пограничники бригады Гвардии Наступления «Стальной границы» отразили вражеский штурм на Сватовском направлении», — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска, вероятно, пытаются вернуть себе инициативу на театре военных действий (ТВД) в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке страны. Однако остается неясным, смогут ли их воинские подразделения полностью вернуть себе инициативу, поскольку ВСУ продолжают оказывать давление на критические участки фронта. 

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