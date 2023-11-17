ВСУ отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении: есть потери среди россиян

Российские оккупанты планировали штурмовать позиции украинские военнослужащих на Сватовском направлении, что в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



Отмечается, что уничтожены 10 захватчиков, «еще 20 отползали «трехсотыми».



«Пограничники бригады Гвардии Наступления «Стальной границы» отразили вражеский штурм на Сватовском направлении», — говорится в сообщении.



Напомним, российские войска, вероятно, пытаются вернуть себе инициативу на театре военных действий (ТВД) в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке страны. Однако остается неясным, смогут ли их воинские подразделения полностью вернуть себе инициативу, поскольку ВСУ продолжают оказывать давление на критические участки фронта.