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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада

19 листопада 2023, 23:15

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада

Суспільство

 На одному з блокпостів міста Кремінна Луганської області обвалили УАЗ «Патріот», в якому перебували «вріо заступника міністра МВС ЛНР» підполковник Олег Шумилов та «заступник начальника управління карного розшуку МВС ЛНР» підполковник Володимир Пахоленко. Обох представників «МВС ЛНР» госпіталізовано — у них діагностовано осколкові поранення. Проводиться перевірка.

Підліток Богдан Єрмохін, який до 2022 року жив у Маріуполі, а згодом був депортований до РФ, повернувся до України.

Росіяни на захоплених територіях Луганської області відбирають у місцевого населення транспорт, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинула одна людина, пошкоджено шість житлових будинків, а також чотири об'єкти цивільної інфраструктури.

Так званий «мер» тимчасово окупованого Донецька Олексій Кулемзін розповів, що під час обстрілу у приватних домоволодіннях на вул. Автострадний пошкоджено: покрівля, скління, ворота, паркани, газова труба, ЛЕП.

В угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл тилового села Кумачове у Старобешівському районі на окупованій частині Донецької області. Загинула жінка 1972 року народження, пошкоджено будівлю школи, клуб та магазин.

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