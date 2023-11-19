Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 ноября

Общество



На одном из блокпостов города Кременная Луганской области взовали УАЗ «Патриот», в котором находились «врио заместителя министра МВД ЛНР» подполковник Олег Шумилов и «замначальника управления уголовного розыска МВД ЛНР» подполковник Владимир Пахоленко. Оба представителя «МВД ЛНР» госпитализированы — у них диагностированы осколочные ранения. Проводится проверка.



Подросток Богдан Ермохин, который до 2022 года жил в Мариуполе, а после был депортирован в РФ, вернулся в Украину.



Россияне на захваченных территориях Луганской области отбирают у местного населения транспорт, рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погиб один человек, повреждены шесть жилых домов, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.



Так называемый «мэр» временно оккупированного Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в ходе обстрела в частных домовладениях по ул. Автострадной повреждены: кровля, остекление, ворота, заборы, газовая труба, ЛЭП.



В группировке «ДНР» заявили про обстрел тылового села Кумачево в Старобешевском районе на оккупированной части Донецкой области. Погибла женщина 1972 года рождения, повреждены здание школы, клуб и магазин.

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