В окупованому Токмаку росіяни захоплюють квартири з опаленням — ЦНС

У Токмаку Запорізької області російські окупанти захоплюють залишені власниками квартири. Причому вони шукають виключно житло з опаленням, щоб розмістити там особовий склад Збройних Сил РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначають у ЦНС, шукати теплі квартири їм допомагають місцеві комунальники, які співпрацюють із загарбниками.

«До цього процесу окупанти залучають місцевих комунальників. Ті надають загарбникам списки квартир, де власників житла давно не було, але квартири підключені до тепломереж. Саме до таких квартир і заселяють особовий склад окупантів», — зазначають у Центрі.

Водночас у Токмаку холодно. Окупаційна влада не змогла організувати опалення для мешканців міста.

«Окупаційна адміністрація вже другий рік як провалила опалювальний сезон і більшість житлового фонду в захопленому місті не мають тепла», — зазначають у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні адміністрації змушують пенсіонерів відмовитися від українського громадянства та отримувати російські паспорти.