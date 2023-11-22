У ГУР позначили наступну ціль в Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео, зроблене на території тимчасово окупованого Кримського півострова, позначивши наступну ціль. Відео з'явилося на сторінках ГУР у соцмережі Facebook.



Зокрема на відео зображено Кримський міст, а на заставці мобільного видно прапор України та підпис «ГУР - АРТАН» (Спецпідрозділ «АРТАН» - підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.)



«Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде…», — написано в повідомленні ГУР.



Нагадаємо, 12 серпня РФ стверджувала, що відбила атаку на Кримський міст.