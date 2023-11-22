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Окупанти намагаються прорватися до Лимана — Defense Express

22 листопада 2023, 11:49

Окупанти намагаються прорватися до Лимана — Defense Express

Війська РФ ведуть наземні атаки поблизу Серебрянського лісництва на Луганщині, пробуючи просунутися біля Сіверська. Про це в ефірі «Еспресо» розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець.

«Наразі там відбуваються наземні контратаки. Якщо ми згадаємо ландшафт, дуже схожий, як навколо Авдіївки та Бахмута, коли агресор посік артилерією саме там у лісництві багато дерев, де вже залишилися понівечені дерева і фактично — це вже не ліс, а луна жахливого ландшафту», — пояснює Згурець.

Він зазначив, що в районі сіл Золотарівка та Серебрянка ЗС РФ зосередили свої дії, щоб рухатися у бік Лимана та створити нависання над ЗСУ біля Сіверська. Він зазначив, що бої вже тривають досить тривалий час, а поступ у окупантів мінімальний.

Там потенціалу в агресора зараз продавити нашу оборону не так багато. Тим більше, що головну силу противника на цій ділянці кинули якраз на Куп'янськ, де ми бачили активні контратаки, там накопичується головна сила пробитися до Куп'янська-Вузлового. Тобто вся ця вісь Куп'янськ — Сватове — Кремінна і вниз там Серебрянського лісництва — справді напружена. Але більша загроза це якраз навколо Куп'янська, який для противника має більше значення на поточному етапі з огляду на легкість перекидання резервів», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відбили на Мар'їнському напрямі 18 атак російських окупантів, на Авдіївському — 13 атак.

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