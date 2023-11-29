РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА

Харківщина знову зазнала російського обстрілу. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Про це повідомив сьогодні вранці голова ОВ Олег Синєгубов.

«Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», — написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Водночас він повідомив, що внаслідок удару КАБ по с. Подоли пошкоджено два приватні домоволодіння та навчальний заклад, у с. Курилівка - зруйнований приватний будинок, ще два будинки пошкоджено, у Вовчанську масованим артилерійським обстрілом пошкоджено адміністративну будівлю, два супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинки та інші споруди.

Нагадаємо, 22 листопада артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів Харківської області, по ще чотирьох окупанти завдали авіаударів.