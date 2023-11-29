РФ стала частіше застосовувати касетні авіабомби — розвідка Британії

З листопада 2023 року російські ВПС, ймовірно, почали частіше застосовувати 500-кілограмову касетну бомбу РБК-500. Про це йдеться у доповіді розвідки британського міністерства оборони.



Залежно від варіанта, кожна РБК-500 викидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. Своєю чергою, кожен суббоєприпас зазвичай вибухає сотнями уламків, або одним більшим протитанковим зарядом.



Повідомляється, що РБК-500 було розгорнуто проти українських сил на ділянці Вугледарської осі та під Авдіївкою на Донеччині.



За даними британських колег, існує реальна ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія, ймовірно, нещодавно інтегрувала в РБК-500 комплект керованого плануючого модулю УМПК.



Це дозволяє літаку-носію скидати боєприпас за багато кілометрів від цілі. Російські комплекти плануючих бомб загалом мають низьку точність.



Однак завдяки великій кількості суббоєприпасів одна РБК-500 може вкривати площу на кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдання пошкоджень.



Нагадаємо, що останні шість тижнів, ймовірно, мали найвищі показники втрат серед російських військових за весь час війни проти України.