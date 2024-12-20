Удар РФ по Кривому Рогу: поранено 5 людей, багато руйнувань

Наслідки удару РФ по Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 20 грудня, здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 15-річний підліток. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Зараз 5 постраждалих — дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, та дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості», — написав він у Facebook.

Вілкул уточнив, що місто атакувала балістична ракета. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

«Штаб допомоги людям вже розгорнуть у найближчій школі. Допомога будівельними матеріалами, заяви на матеріальну допомогу від міста. Зараз займаємося перевезенням пацієнтів із найближчої лікарні, де вибито всі вікна, в інші», — повідомив чиновник.



За словами голови ради оборони, аварійно-рятувальну операцію завершено.