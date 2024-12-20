Масований обстріл Херсона: є постраждалі та пошкоджені будинки

Сьогодні, 20 грудня 2024 року, армія РФ із самого ранку проводить масований обстріл міста Херсона, місцева влада повідомляє про постраждалих. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон і не виходьте на вулицю. Обстріл міста Херсона триває! Є постраждалі цивільні! Багато влучень у багатоквартирні житлові будинки», - уточнив Мрочко.

Раніше російські війська обстріляли Херсон, у багатоповерхівці загорівся дах. Також у Херсонській області один цивільний загинув і один дістав поранення внаслідок обстрілів РФ.



Нагадаємо, останніми днями активізувався наступ ЗС РФ на Херсонському напрямку: 61-ша окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький та Круглик у гирлі Дніпра.